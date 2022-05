Extra podia Breda Jazz Festival: 'Het was wel érg druk in de binnenstad'

Meer podia dan ooit en dus ook meer muziek dan ooit. Het kan niet anders of de 50e editie van Breda Jazz Festival wordt tijdens komend Hemelvaartsweekend een mooi feestje. Niet alleen in de binnenstad, want voor het eerst is er tijdens de vier dagen festival ook live muziek buiten de singels. "We proberen nieuwe dingen uit en dat is best spannend", zo zegt scheidend voorzitter Bart Wouters.

Ronald Strater Geschreven door

Er wordt getimmerd, gesjouwd en geboord. In de Bredase binnenstad zijn ze al de hele week hard aan het werk om de verschillende openluchtpodia in orde te maken voor het jazzfestival. Niet alleen op de gebruikelijke plaatsen, want er wordt stevig uitgebreid. Ook buiten de binnenstad zijn tijdens de jubileumeditie de vrolijke klanken van jazz en aanverwante muziek te horen.

"Als de vrees voor de massa weg is, kan het zomaar helemaal los gaan."

Naast de vele bekende plekken die al jaren dienst doen, zijn er twee nieuwe podia aan de Haven. Daarbij is er tijdens Breda Jazz nu ook live muziek bij het Doctor Jan Ingen Houszplein, het T-Huis in het Valkenberg, Baai aan de Markkade en het Centraal Station/Willemstraat. "We waren al een tijdje op zoek naar uitbreiding omdat het wel heel erg druk kan zijn in de binnenstad", legt voorzitter Bart Wouters van Breda Jazz Festival uit. "Bovendien heeft Breda tal van andere plekken waar iets moois kan gebeuren. Zie het als een stukje vernieuwing waarbij we de bezoekers ook beter spreiden." Ook wat betreft muziek en acts gaat de stichting Breda Jazz wat nieuwe dingen uitproberen. Het is al lang niet meer alleen jazz wat de klok slaat. "Dat is leuk en gaaf, maar ook wel een beetje spannend."

"Breda Jazz is professioneler geworden en staat er financieel beter voor dan ooit."

"We verwachten in ieder geval dagelijks weer tienduizenden bezoekers", zo vervolgt Wouters, die zelf ook muzikant is. "Al durf ik niet te voorspellen hoe het precies gaat lopen. Na twee jaar geen festival door de coronacrisis is dat lastig in te schatten. De buitenlandse atiesten komen allemaal, maar we weten niet wat de buitenlandse bezoekers doen. Daarnaast zijn mensen misschien nog een beetje bang voor de massa. Maar als die vrees weg is, kan het ook zomaar helemaal losgaan."

Voorziter Bart Wouters van Breda Jazz Festival.