Opletten geblazen: 1 op de 3 tekenbeten gebeurt in de tuin

Dat je moet oppassen voor teken, is ons allen wel bekend. De oksels, knieholten en zelfs de bilnaad controleren na een boswandeling is voor veel mensen al standaard routine. Maar uit cijfers van Tekenradar.nl blijkt dat we ook vaak te grazen worden genomen in onze eigen tuin. Een op de drie tekenbeten gebeurt gewoon bij mensen in de tuin. Veel van deze gevallen gebeuren tijdens het tuinieren. Helemaal oppassen geblazen dus als je als hovenier werkt. "Een collega is aan Lyme overleden."

Volgens Tekenradar worden in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de meeste tekenbeten in de tuin gemeld. "Ik heb er soms wel eens drie op een dag te pakken", vertelt Jan Willemse, eigenaar van het bedrijf 'Willemse hoveniers.' Hij werkt voornamelijk in de omgeving rondom Alphen, Baarle-Nassau, Tilburg en Breda.

Ziekte van Lyme

Dat teken niet alleen ontzettend vervelend zijn, maar ook de gevaarlijke ziekte van Lyme met zich mee kunnen brengen, weet Willemse maar al te goed. "Ik had een collega hovenier, hij werd gebeten door een teek. Die kreeg de ziekte van Lyme en is daaraan overleden. Hij was 50 jaar oud." Daarom waarschuwt Willemse nu altijd zijn medewerkers dat ze moeten oppassen voor teken.

Vooral bij eikenbomen, lang gras en rode distelbloemen moet je volgens Willemse extra alert zijn. "Als we daar moeten snoeien dan ben je altijd zeker van teken. Ik heb er soms wel eens drie op een dag te pakken. De teken vallen dan in je shirt. Je hebt ze dan op je buik, de zijkant van je rug of bij je armen. We dragen vaak korte mouwen, dan zitten ze ook wel eens op je armen."

"Ik heb elk jaar wel vijf tekenbeten", zegt Willemse. Behalve het dragen van lange kleding, is er niet veel wat je kunt doen om ze tegen te houden, volgens de hovenier. "We gebruikten vroeger wel eens middeltjes om te smeren. Maar dat hielp niet. Een keer je handen wassen en het was er weer af."

Overigens hebben niet alle hoveniers hebben zo vaak met teken te maken. Tuinman Martijn Rekkers heeft een andere ervaring. "De laatste keer was acht jaar geleden. Die avond zat ik op de bank en voelde wat kriebelen, dat was ook een teek", herinnert hij zich. "Dat was mijn enige ervaring met teken."

Willemse werkt voornamelijk in kasteeltuinen. Die liggen over het algemeen in de buurt van bossen, waar teken vaker voorkomen. Beide hoveniers benoemen dat teken in minder vaak voorkomen in woonwijktuinen. Maar teken in de tuin, hoe houden die bloedzuigende beestjes zich daar staande?

Gemillimeterd gras

"Ze leven van zoogdieren als muizen, vogels, honden en katten. Ze houden zich gewoon schuil in lage vegetatie, zo rond de 60 centimeter hoog", legt boswachter Frans Kapteijns uit. Toch is het volgens Kapteijns niet verstandig om je gazonnetje te millimeteren. "Dieren die teken eten zoals vogels, kunnen ze beter zien zitten als je het gras laat groeien."

Hoewel Willemse vooral waarschuwde voor eikenbomen, hoog gras en rode distelstruiken, kunnen teken in alle begroeiing voorkomen. Controleren op teken is dan ook altijd verstandig om te doen. "Buiten oksels, knieholten, armen en benen, vergeet ook rondom je broekriem niet!", geeft Kapteijns nog als tip mee.