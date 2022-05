Alles wat je moet weten over tekenbeten: feiten en fabels

Het tekenseizoen is weer in volle gang. Maar hoe zat het ook al weer met deze piepkleine maar bloeddorstige beestjes? Hoe krijgen zij jou te pakken? En hoe krijg jij daarna die beestjes weer te pakken? Boswachter Frans Kapteijns legt wat fabels en feiten uit over de teek.

Warm en vochtig weer, het zijn de favoriete weersomstandigheden van deze kleine spinachtigen. Nu we weer wat vaker met zomerse taferelen te maken hebben, komen ze dus wat meer voor. Maar ze kunnen het hele jaar toeslaan.

Vallen niet uit bomen

En dat toeslaan doen ze niet door zich uit bomen naar beneden te laten vallen. "Dat zou onmogelijk mikken zijn om op een zoogdier te landen", lacht Kapteijns. "Het zijn spinachtigen. Ze stappen gewoon van plant op mens of dier over."

Als ze eenmaal op je gekropen zijn, zoeken de teken warme en vochtige plekken op. Omdat ze zo klein zijn, slechts 1 tot 3 millimeter groot, zijn ze makkelijk over het hoofd te zien. Let dus goed op met controleren. "Denk hier aan de oksel, knieholten, liezen, en in de nek", somt Kapteijns op. "Vergeet ook niet rondom de broekriem te controleren!", voegt hij er nog aan toe.

Tekenbeet

Als een teek je eenmaal gebeten heeft, is het volgens Kapteins ontzettend belangrijk dat je deze voorzichtig eruit haalt. "Je moet de teek netjes verwijderen. Trek hem er niet zomaar af, dan kan het gaan zweren. Plak dan een plakbandje op het plekje of teken er een kringetje omheen.

Als er na twee dagen nog een rood of wit bultje zit moet je naar de huisarts. Meteen na de tekenbeet zit er ook een bultje. Maar dit is vergelijkbaar met een muggenbeet." Wachten met naar de huisarts gaan totdat er een rood kringetje om de beet verschijnt, noemt Kapteijns 'achterhaald'.

Je krijgt alleen de ziekte van Lyme als de teek de 'Borrelia burgdorferi' bacterie bij zich draagt.

Teek it easy

Zitten er teken in jouw gebied? Dan betekent dat niet het einde van de wereld. "Als jij gewoon over een pad loopt, is er niks aan de hand. Daar kunnen teken niet overleven. Als je door struiken loopt moet je beter oppassen. Als je een korte broek draagt of een lange broek en korte sokken, dan zijn ze er zo bij. Als oplossing kun je nog je broek in je sokken stoppen", sluit Kapteijns af.