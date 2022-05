Vondst middeleeuws grafveld doet hart van archeoloog Niels sneller kloppen

In Hilvarenbeek is het grootste middeleeuwse grafveld in Brabant blootgelegd. Na drie maanden van opgravingen op het bouwterrein van de nieuwe woonwijk Gelderakkers ll wisten archeologen 145 graven zichtbaar te maken. “Het gebeurt niet vaak dat we iets aantreffen uit die tijd”, zegt archeoloog Niels Bouma. “En zeker niet een grafveld van deze omvang. Dat is heel bijzonder.”

Het archeologisch team van Niels Bouma was niet verrast dat het in Hilvarenbeek het een en ander naar boven zou kunnen halen. De gemeente had in 2010 al proefsleuven laten graven en de onderzoekers vonden toen zes grafkuilen uit 500 na Christus. “Maar dat we er nu zoveel zouden vinden hadden we niet kunnen vermoeden."

“Dit graf was van een belangrijk persoon."

Enthousiast staat hij aan de rand van het grootste graf op het terrein. “Dit was van een belangrijk persoon. Als je goed kijkt kun je aan de verkleuring van de grond zien waar de rand van de kist was. Daar is de grond donkerder.” Het grafveld was volgens Bouma van boerenfamilies die er 1500 jaar geleden woonden. "We hebben graven gevonden die met elkaar verbonden waren en waarvan we vermoeden dat op die manier werd aangeven dat de overledenen bij dezelfde familie hoorden." Niet iedereen werd in die tijd begraven, legt hij uit. Ook in die vroege middeleeuwen waren er crematies. De 14 crematiegraven die de archeologen in Hilvarenbeek vonden zijn daarvan een bewijs.

“Deze vondst is heel zeldzaam.”

Bovendien haalden ze honderden soms puntgave en unieke gebruiksvoorwerpen en sieraden naar boven die als gift meegingen in het graf. Daaronder ook het glazen buidelglaasje dat Niels Bouma heel voorzichtig laat zien. Hij heeft het verpakt in stevig plastic en met een dikke laag watten bewaard in een stevig kistje. “Dit is heel zeldzaam”, zegt de archeoloog. “Er zijn er in de hele wereld maar heel weinig gevonden en zeker niet zo puntgaaf als dit. Er zit nog geen krasje op.”

"Iedereen wil heel graag weten wat hier vroeger gebeurd is."