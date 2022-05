Nieuw stadsbestuur meer de Tilburgse wijken in: 'Leren van Lijst Smolders'

Het nieuwe stadsbestuur van GroenLinks, D66, VVD en PvdA wil de komende vier jaar meer naar de Tilburger toe gaan. Daarvoor zouden de vier partijen best iets kunnen leren van oppositiepartij Lijst Smolders Tilburg (LST). Dat zegt de coalitie bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord. Daarin staat ook dat Tilburg gelijker, groener en duurzamer moet worden.

De komende vier jaar moet de gemeente veel zichtbaarder worden in de wijken en dorpen. Opmerkelijk genoeg gaat het nieuwe college daarvoor in de leer bij oppositiepartij LST. Die partij zit in de haarvaten van de Tilburgse samenleving en dat wil het gemeentebestuur ook. In de Pact-wijken Tilburg Noord, Groenewoud en ’t Sant gebeurt dat al, maar het moet ook in andere wijken te merken zijn. 1 miljoen euro wordt daar extra voor uitgetrokken.

Tandje bij zetten

De invloed van GroenLinks wethouder Esmah Lahlah is in het nieuwe bestuursakkoord goed te merken. Was ze in de vorige periode als wethouder al bezig met het verbeteren van het leven van mensen met een laag inkomen of uitkering, daar gaat in de komende periode nog een tandje bij gezet worden.

Er komen 50 basisbanen, voor mensen die het op de reguliere arbeidsmarkt niet redden, maar die zeker van waarde voor de maatschappij kunnen zijn. Ook de versobering van de minimaregelingen is definitief van de baan.

Van het gas af

Natuurlijk zijn ook natuur en klimaat belangrijke onderwerpen. Naast dat iedereen uiteindelijk van het gas af moet, zal Tilburg er over vier jaar een stuk groener uit moeten zien. Iedereen moet vanuit zijn huis een stukje groen in de buurt hebben. Dat is niet alleen belangrijk om de hitte te verdrijven, maar burgers worden ook gezonder in een groene omgeving zo is de gedachte.

Tegelijkertijd moeten er in dezelfde stad 25.000 nieuwe huizen gebouwd gaan worden. Die moeten klimaatneutraal opgeleverd worden en in die plannen moet het groen meteen meegenomen worden. Voorbeeld voor de rest van de stad is de Koningswei, het groene hart waar het kale Koningsplein eens was. Op het plein komen veel huizen, maar wel in een parkachtige omgeving.

Stadshoogleraar

Primeur in Nederland is het aanstellen van een Tilburgse Stadshoogleraar. De bekende Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zoekt, waarschijnlijk voor 1 dag in de week, oplossingen voor typische Tilburgse vraagstukken over werk en samenleving. Het is een nauwe samenwerking tussen Universiteit en gemeente.

Een ongemakkelijk moment in de onderhandelingen is ongetwijfeld het dossier Wijkevoort geweest. De PvdA stemde altijd tegen het omstreden distributiecentrum, maar de drie andere partijen zijn voorstander. Het eerste deel van Wijkevoort lijkt er te komen, tenzij de Raad van State anders beslist. De PvdA heeft ter compensatie er wel voor gezorgd dat al bestaande bedrijventerreinen in Tilburg aangepakt worden. Zo moet daar meer ruimte ontstaan voor nieuwe bedrijven.

Wat de nieuwe plannen voor Tilburg precies gaan kosten is nog onduidelijk. Zeker is wel dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen gaan, maar hoeveel moet nog berekend worden.

Op dinsdagavond 31 mei wordt het nieuwe gemeentebestuur aan de inwoners van Tilburg gepresenteerd in MFA De Harmonie om 19.30 uur.