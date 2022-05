Drukste avondspits van het jaar door begin hemelvaartweekend

Het verkeer op de Brabantse wegen heeft woensdagmiddag en aan het begin van de avond te kampen met behoorlijke vertraging. De ANWB meldt dat het gaat om de drukste avondspits van het jaar. Vooral de vele vakantiegangers die vanwege de aankomende hemelvaartsdag de weg opgaan, zorgen voor extra drukte.

Met ruim 1100 kilometer file rond half zes 's middags, moet het verkeer rekening houden met ernstige vertraging, zo waarschuwt de ANWB. De verkeersdienst verwacht dat de drukte na zes uur weer langzaam zal afnemen. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.

Donderdag is het hemelvaartsdag, de avond ervoor vertrekken veel mensen al naar een vakantieadres. Vooral de stroom Duitsers die op weg zijn naar de Zeeuwse kust, leidt ertoe dat het aanschuiven is op de knooppunten rondom Eindhoven en de A58 tussen Best en Roosendaal.

Vooral in het zuiden van het land staan files, zoals op de A2 richting Maastricht. Ook in het oosten van het land is het 'aansluiten', aldus Rijkswaterstaat. "In de richting van de Duitse grens is het erg druk."