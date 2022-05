Jan Biggel is de grote verrassing in Brabantse Top 100: 'Niet te geloven!'

Na Brabantse festivals en kroegen bestormt zanger Jan Biggel nu ook de Brabantse Top 100. Hij komt met zijn feestnummer ‘Ons moeder zeej nog’ nieuw binnen op de tweede plaats in de Brabantse Top 100. Guus Meeuwis staat met ‘Brabant’ opnieuw op de eerste plek. Jan Biggel duwt ‘Hee gaode mee’ van Van Maasakkers van de tweede naar de derde plaats in de lijst.

“Niet te geloven. Dank allemaal voor het stemmen”, zegt Jan Biggel, die eigenlijk Jan van den Biggelaar heet. Volgens presentator Maarten Kortlever is de hoge positie van Jan Biggel niet zo gek: “Hij is de laatste maanden ontzettend populair geworden. Er is geen feest of festival waar hij niet op het podium staat. Heel Brabant zingt het liedje mee!”