Vijf auto's botsen op elkaar op Merwedebrug bij Werkendam, uur vertraging

Vijf auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A27 van Utrecht richting Breda. Het ongeluk gebeurde bij Werkendam, op de Merwedebrug.

Na de botsing werd de linkerrijstrook de A27 afgesloten tussen Noordeloos en Werkendam. Dit leidde rond elf uur tot negen kilometer file, goed voor ruim een uur vertraging.

Kijkersfile

Meerdere auto's moesten geborgen worden, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Om kwart over elf werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven. "Maar de file is nog erg lang, dus omrijden is aan te raden", laat een woordvoerder van de ANWB weten. Dit kan via Zaltbommel en Den Bosch over de A2 en de A59.

De problemen op de weg van Utrecht richting Breda leidden ook tot problemen op de weg richting het noorden. Daar ontstond een kijkersfile.