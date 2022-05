Schattigste achtervolging ooit: boete voor 'snelheidsduivel' van 1,5 jaar

Wijkagent Hicham belandde woensdag in een bijzondere achtervolging. In Boxtel trof hij een kind van anderhalfjaar aan achter het stuur van een BMW X5. Dat leverde geen boete, maar wel de schattigste achtervolging ooit op.

Hicham is wijkagent in Selissenwal en Esch en komt zo bijzondere dingen tegen. Toen Hicham in een wijk in Boxtel reed met zijn dienstwagen, zag hij op het trottoir een kleine BMW X5 rijden – 'een snelheidsduivel', zegt de agent op Instagram.

Bekeuring

"Hierop heb ik m’n zwaailichten aangezet en een stopteken gegeven en hem tot stoppen kunnen manen. Even een praatje gemaakt met deze stoere jongen en z’n vader", vertelt de agent.

"Na de staandehouding bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij begreep er allemaal niets van", lacht Hicham, die daarna 'een artikeltje 107 Wegenverkeerswet' heeft uitgeschreven.

Naderhand werd de bekeuring ingetrokken. "Hij was gewoon te lief!", besluit Hicham, die vertelt dat ook de vader van het jongetje erom lachen kon.