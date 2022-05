Het Breda Jazzfestival is donderdag eindelijk van start gegaan. Door corona kon het de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Dit jaar is het dus weer zoals vanouds: vier dagen feest door de hele stad. Donderdagavond om half tien zendt Omroep Brabant een speciale uitzending uit over het festival. Op dit moment wordt er in ieder geval al goed gedanst en gezweet.

Thijs den Ouden Geschreven door