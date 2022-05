Michael van Gerwen kent slechte generale richting Premier League-finale

Michael van Gerwen heeft de laatste speelronde in de Premier League geen goede beurt gemaakt. In de eerste ronde verloor hij met 6-4 van Michael Smith. Grote gevolgen heeft dat niet voor Mighty Mike, de darter uit Vlijmen was al geplaatst voor de play-offs.

De eer, het prijzengeld voor een dagzege en een dosis vertrouwen. Dat stond er voor Michael van Gerwen op het spel tijdens de zestiende speelronde in de Premier League. Vooraf was namelijk al duidelijk dat hij zich als nummer twee van de ranglijst naar de Final Four zou gaan.

Koploper Jonny Clayton stond zes punten voor, terwijl nummer drie James Wade zes punten achter stond. De winnaar van een speelronde krijgt vijf punten, waardoor er voor de bovenste twee in ieder geval niets meer kon veranderen. Bij die eerste drie voegde Joe Cullen zich met een zege op Peter Wright, waardoor de vier darters die op maandag 13 juni 2022 onderling uit gaan maken wie de Premier League gaat winnen bekend zijn.

Slechte generale

Van Gerwen speelt nog wel wat wedstrijden voor hij op 13 juni de halve finale speelt in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn. Zo is hij komend weekend actief op op de Dutch Darts Championship, waar hij in de tweede ronde instroomt en speelt tegen Sebastian Bialecki of Jelle Klaasen. Het geeft hem de kans om het gevoel van een slechte generale weg te spoelen.

Dat gevoel zal Van Gerwen wel hebben, omdat hij in Newcastle al in de eerste ronde zijn meerdere moest erkennen in Michael Smith. Nadat 'MvG' indruk maakte met een 155-finish, deed Smith hem vervolgens pijn door met een 114-finish een break te plaatsen. Dat kleine verschil was genoeg om de winst te pakken.