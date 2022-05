Dit huis met zwembad en bioscoop toch niet het huis waar Ad oud gaat worden

(Foto: Staal Makelaars). De jeu de boulesbaan (foto: Staal Makelaars). De gasten badkamer (foto: Staal Makelaars). De badkamer beneden (foto: Staal Makelaars). Het zwembad (foto: Staal Makelaars). Volgende Vorige 1/5 (Foto: Staal Makelaars).

Je koopt een huis en weet: hier wil ik m'n hele leven blijven wonen. Dat dachten Ad en zijn vrouw ook, toen ze de Heimolendreef 31 in Rucphen kochten. En toch gaan ze na anderhalf jaar alweer verderop. “We kwamen iets anders tegen, wat nog mooier is.” Een nieuw verhaal in de bijzondere huizen serie van Omroep Brabant.

Thijs den Ouden Geschreven door

In de zoektocht naar het perfecte huis, kwamen Ad en zijn vrouw 1,5 jaar geleden uit in de Heimolendreef. “Het is eigenlijk een ideaal stekje. Het huis staat in een doodlopend straatje. Je hoort helemaal niks en je zit lekker achteraf.” Maar er was meer dan de rust rondom het huis. “Het is echt het gehele plaatje. Wat ons meteen aansprak, is dat er een slaap- en badkamer zit op de benedenverdieping. We zijn al een beetje op leeftijd namelijk. De bedoeling was eigenlijk ook om hier echt oud te worden.”

Het huis vanuit de lucht (foto: Staal Makelaars).

Bij andere huizen in deze serie zag je ook wel eens dat mensen verwacht hadden om daar voor altijd te blijven. Zij hadden het hele huis gestript en naar hun wens verbouwd. Bij Ad was dat gelukkig niet het geval. “We hebben wel geschilderd, maar geen grote verbouwingen gedaan. We hebben het zwembad wel flink aangepakt door een automatische schoonmaakinstallatie te plaatsen.” Dat zwembad was ook een van de redenen waarom ze het huis 1,5 jaar geleden kochten. “We houden allebei heel erg van zwemen. We gingen vaak naar een zwembad toe. Toen we een huis gingen zoeken wilden we er dan ook graag een zwembad bij.”

De thuisbioscoop (foto: Staal Makelaars).

De echte eyecatcher van het huis is waarschijnlijk wel de thuisbioscoop. Deze wordt regelmatig gebruikt voor voetbalavondjes. Ook de collega's en vrienden van Ad weten er gebruik van te maken. “Die komen regelmatig langs om een avondje te kijken.” Ook voor de andere hobby van Ad is er ruimte in het huis. “Ik hou heel erg van biljarten. Het was dan ook de bedoeling dat we heel vaak in de ruimte zouden zitten. Ik heb er eigenlijk nooit gezeten, omdat ik gewoon te druk ben", zegt Ad met een lach in zijn stem.

De fontein bij zonsondergang (foto: Staal Makelaars).

Ad en zijn brengen de meeste tijd beneden door. “We hebben op de bovenverdieping ook nog vier slaapkamers. We komen daar eigenlijk nooit. De schoonmaakster maakt daar iedere week een kamer schoon. Die is er waarschijnlijk vaker dan wij.”

De biljartkamer (foto: Staal Makelaars).

Een eigen bioscoop, biljartruimte met tap, zwembad en een hele bovenverdieping waar je nog van alles mee kunt doen. “En toch gaan we weg", lacht Ad. “Via een kennis hebben we alleen een landgoed kunnen kopen dat nog mooier is.” Wellicht is dat dan de plek waar ze écht oud gaan worden.