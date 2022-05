Fietser (15) zwaargewond nadat hij wordt geschept door auto in Elsendorp

Een fietser is vrijdagochtend iets na vier uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Elsendorpseweg, de N272, in Elsendorp. De fietser, een jongen van 15 jaar uit Uden, werd geschept door een auto. Deze werd bestuurd door een 61-jarige man uit het dorp Zeeland.

Volgens de politie is de jongen zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is als verdachte aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek, laat een politiewoordvoerder vrijdagochtend weten. "Wij hebben vooralsnog niet het vermoeden dat hij onder invloed verkeerde. Dat de automobilist is aangehouden is niet ongewoon in het geval van ernstige verkeersongelukken", zegt hij ook.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Dit wordt onder meer door de verkeersspecialisten van de politie onderzocht. De weg was daarom tot half negen afgesloten voor verkeer.