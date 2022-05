Vincent Janssen na 5 jaar echt terug bij Nederlands Elftal

Na vijf jaar afwezigheid keert Vincent Janssen uit Oss terug in de selectie van het Nederlands Elftal. Oranje speelt binnenkort vier duels voor de Nations League. De 27-jarige Janssen mist de eerste wedstrijd tegen België omdat die samenvalt met zijn al lang geleden geplande huwelijk.

Louis van Gaal was al op de hoogte van de trouwplannen van Janssen, die speelt in de Mexicaanse competitie. Hij was in 2016 en 2017 een tijdje de vaste spits van Oranje. Janssen maakte in zeventien interlands zeven doelpunten.

Na een productief seizoen bij AZ verhuisde hij in de zomer van 2016 naar Tottenham Hotspur, maar bij de Engelse club kon hij de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Janssen verhuisde in 2019 naar Monterrey.