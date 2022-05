De natuur na een brand is vaak een treurig gezicht. Alles zwartgeblakerd en geen groen meer te zien. Door droogte kunnen grote stukken natuur in korte tijd in de as worden gelegd. Zo'n brand heeft enorme gevolgen voor een natuurgebied. In de video leggen we je uit hoe de natuur weer opkrabbelt na zo'n brand.

Loes Krabben Geschreven door