Al 7 jaar niet naar de tandarts: 'Misschien weer als ik een relatie krijg'

Veel Nederlanders gaan al jaren niet meer naar de tandarts, uit angst voor pijn of hoge kosten. Paul Vriens (49) uit Den Bosch kan daarover meepraten, want hij is al zeven jaar niet meer bij de tandarts geweest. "Ik schaam me er ook wel een beetje voor."

Ista van Galen & Imke van de Laar Geschreven door

Een op de tien Nederlanders is al minstens twee jaar niet meer bij de tandarts geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 9000 deelnemers. De mensen durfden niet naar de tandarts, waren bang voor corona of konden het geld niet missen.

"Ik ben heel erg bang voor de tandarts."

Ook Paul is gestopt met zijn jaarlijkse bezoekjes aan de tandarts. Zijn laatste controle was zeven jaar geleden. "Eigenlijk ga ik niet om twee redenen. In de eerste plaats ben ik er heel erg bang voor, ik ga niet voor mijn lol naar de tandarts. En ik vind het heel erg duur." Dat hij al zo lang niet naar de tandarts is geweest, was eigenlijk niet gepland. "Ik ging eerst altijd netjes twee keer per jaar op controle. Ik zat zelfs bij een speciale tandarts voor mensen met angst. Maar op een gegeven moment was ik een keer niet gegaan omdat ik bang was. Toen dacht ik: als ik klachten krijg, dan ga ik wel weer." Maar die klachten kwamen nooit. "En dan ben je opeens zeven jaar verder."

"Misschien als ik ooit nog een relatie krijg, ga ik weer op controle."