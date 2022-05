Prijsvrij Vakanties overstroomd met vragen over vluchten vanaf Schiphol

Drukte op het kantoor van Prijsvrij Vakanties (foto: Imke van de Laar). Marc van Deursen, eigenaar van Prijsvrij. Volgende Vorige 1/2 Drukte op het kantoor van Prijsvrij Vakanties (foto: Imke van de Laar).

De aanhoudende problemen op Schiphol zorgen voor topdrukte bij reisbureau Prijsvrij Vakanties. Het hoofdkantoor in Den Bosch wordt platgebeld door mensen die zich zorgen maken over hun vakantie. Prijsvrij heeft zelfs een kantoor in Amerika geopend, zodat er ook mailtjes kunnen worden beantwoord als het hier nacht is. "We hebben onze handen er vol aan", zegt eigenaar Marc van Deursen, die zich zorgen maakt over de drukte in de zomervakantie.

Ista van Galen & Imke van de Laar Geschreven door

Op het kantoor van Prijsvrij Vakanties in Den Bosch zijn alle medewerkers vrijdag druk aan het bellen. Veel mensen melden zich met vragen over hun boeking. "Als het druppelt op Schiphol, dan regent het hier", legt Van Deursen uit. Klanten die bellen moeten soms wel een uur wachten. "In de twaalf jaar dat we bestaan, hebben we dit nog nooit meegemaakt." De meeste mensen willen weten of hun vlucht vanaf Schiphol nog wel doorgaat. Of ze willen op het laatste moment weten of ze hun vlucht nog kunnen omboeken. "In onze winkels lopen ook veel mensen naar binnen met vragen. De situatie is bijna onhoudbaar aan het worden."

"Wij waren als organisatie volledig klaar voor het nieuwe seizoen na corona."

Van Deursen noemt vooral het zuur voor zijn klanten. "Ze hebben twee jaar lang niet kunnen reizen en denken dat ze een lekkere vakantie hebben geboekt. Maar nu krijgen ze te maken met al die onzekerheid en problemen op Schiphol." Ook Prijsvrij had zich de zomervakantie na corona anders voorgesteld. "Wij waren als organisatie na corona helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben hier volledig op ingezet en de organisatie groter gemaakt. Maar sinds Schiphol in de problemen zit, is er bij ons ook een ommekeer geweest." De eigenaar maakt zich dan ook zorgen voor de grote drukte die nog komen gaat. "We zien wel dat de consument zelf een oplossing zoekt, door bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven een vlucht te boeken. Vooral Eindhoven Airport is populair, net als de buitenlandse vliegvelden. Maar de oplossing moet voornamelijk vanuit Schiphol gaankomen."

"Het is niet de bedoeling dat een vlucht zonder jou vertrekt."