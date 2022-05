112-nieuws: zweefvliegtuig maakt noodlanding • auto crasht tegen vangrail

12.54

Een 18-jarige man uit Eindhoven is vrijdagavond beroofd op de Gasthuisstraat in Helmond. Hij had daar rond tien uur afgesproken met een meisje, maar dat kwam niet opdagen. In plaats daarvan verschenen meerdere mannen die een bivakmuts droegen. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de omgeving. "Maar we zoeken ook getuigen die misschien iets gezien of gehoord hebben."

