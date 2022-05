Automobilist heeft pas rijbewijs, maar is dat na dollemansrit weer kwijt

Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest dit vrijdagavond alweer inleveren op de A16 bij Breda. De bestuurder viel de agenten op, omdat hij hen asociaal rechts inhaalde met een snelheid van ruim 170 kilometer per uur.

De automobilist reed ook zeer dicht op de mensen voor hem. Pas bij Zevenbergschen Hoek konden de agenten de 24-jarige bestuurder stoppen. De automobilist zal binnenkort een cursus 'gedrag en verkeer' moeten volgen.

Trekje van een joint

Ook in de Spoorlaan in Nieuwkuijk zag een onopvallende motoragent een automobilist over de weg racen. Deze bestuurder (22) reed met een snelheid van 114 kilometer per uur waar een snelheidslimiet geldt van 70 kilometer per uur. Toen de motoragent de bestuurder aansprak, nam die net een trekje van een joint. Op het politiebureau is bloed van de automobilist afgenomen.