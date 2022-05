Het is fris voor de tijd van het jaar, maar komende week komt alles goed

Voor wie de warmte van vorige week mist, heeft Johnny Willemsen van Weerplaza goed nieuws. Komende week gaan de temperaturen weer stijgen.

Maar voordat dit goede weer in aantocht is, moeten we nog een fris weekend doorkomen. Al begon deze zaterdag helemaal niet onvriendelijk.

Koude noordwesten wind

"Er zijn wat wolken ontstaan", vertelde Johnny zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Die wolken trekken over Brabant en de rest van Nederland en die afwisseling van stapelwolken en zon houden we zaterdagmiddag. Het wordt zo'n 16 graden. Ik verwacht wel dat het deze dag droog blijft in Brabant, tot in de nacht. Pas aan het eind van de nacht verwacht ik vanuit het noorden een paar buien."

De zondag ziet er volgens Johnny wat minder uit. "Die dag begint bewolkt met een aantal buien. Tot in de middag blijft die kans op buien aanwezig. Het wordt pas aan het eind van de zondagmiddag droog. Misschien zien we dan nog eventjes de zon. En het is fris voor de tijd van het jaar. Zondag blijven we steken op 14 graden. Daarbij staat een koude noordwesten wind."

Aangenamer

Maar komende week komt alles goed, volgens Johnny. "Maandag is de temperatuur nog wat aan de lage kant, maar is de wind wel nagenoeg verdwenen. Dan is het al wat aangenamer en vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog. In de tweede helft van de week zullen we qua temperatuur weer boven de 20 graden uitkomen!"