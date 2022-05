Gemeenten tegen heropening vliegbasis De Peel: meer stikstof en meer geluid

Vliegbasis De Peel in Vredepeel wordt als het aan de diverse gemeenten in de omgeving ligt, niet heropend voor Defensie. De gemeenten zijn bang voor een toename van geluidshinder en een stijging van uitstoot en stikstof.

Dat is slecht voor de gezondheid van de inwoners, bovendien kan een stijging van de stikstofuitstoot de woningbouwplannen beperken, zo menen de gemeenten.

Alternatieven

Bovendien is het vliegveld, dat al dertig jaar gesloten is, niet gebruiksklaar en zijn er geen alternatieve locaties onderzocht, zo hebben dertien gemeenten in Oost-Brabant en Noord-Limburg de staatssecretaris laten weten. Het gaat in Brabant om Laarbeek, Deurne, Gemert-Bakel, Asten, Helmond, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Land van Cuijk en Boekel.

“Wij missen concreet een gedegen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie is in Nederland (dan wel in het grensgebied van Nederland) voor het laten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen. Wij stellen nadrukkelijk voor om een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties uit te voeren”, aldus de gemeenten in hun gezamenlijke brief.

Aan de late kant

Max Niessen (72) uit De Mortel is blij met de gezamenlijke brief, maar vindt hem wel 'aan de late kant'. Niessen is mede-oprichter van de werkgroep Behoud de Peel. "Het is allang bekend dat de vliegbasis weer open zou gaan. De gemeenten moeten nu de belangen van de dorpen behartigen. Dit is veel te lief. Ik had meer actie en een steviger standpunt verwacht."

Niessen vindt het besluit ook tegenstrijdig. "Ik ben een natuurmens. De Peel krijgt straks een bak stikstof over zich heen. Aan de andere kant moeten de boeren hier verdwijnen vanwege het vliegveld en de uitstoot van stikstof. Hoe krijg je het voor elkaar om in een natuurgebied een vliegbasis neer te leggen?"

De felle tegenstander zegt te blijven strijden. "Ik heb een bezwaarschrift als persoon ingediend, maar nog geen antwoord gekregen. Ik maak me zorgen om de herrie. Mijn woongenot gaat daardoor flink achteruit."