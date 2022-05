Derren Milton met zoon en vrienden voor finale in Parijs: 'Mooi avontuur'

Derren Milton vertrok zaterdagochtend met de auto vanuit Dongen naar Parijs. Daar kijkt hij samen met zijn zoon, twee vrienden en zo'n 40.000 andere Liverpool-fans de Champions League-finale in de fanzone. Een voetbalreis om nooit te vergeten, dat staat bij vertrek al vast.

Een paar weken geleden was hij al in Engeland. “Toen hebben we een roadtripje Engeland gedaan. Familie bezocht en twee dagen in Liverpool geweest.”

Vervolgens kwam de vraag wat te doen tijdens de Champions League-finale, waarin Liverpool het opneemt tegen Real Madrid. “We hadden een paar opties. Thuis zitten. In de kroeg gaan zitten in Breda, dat doen we wel vaker. Naar Liverpool gaan of naar Parijs en het daar met 40.000 man meemaken.” Het werd de laatste optie, dus reed hij met zoon Jamie en vrienden Jasper en Herman naar Frankrijk.

Ruim vierhonderd kilometer werden er afgelegd om op een plein de finale te kijken. “Of we moeten een Spanjaard zat voeren en zijn kaarten afpakken”, zegt Milton lachend. De sfeer is goed in de auto. Over de finale hebben ze het nog niet echt gehad. “Maar straks is de spanning er wel hoor. Ik denk nog erger dan afgelopen zondag”, zegt Milton, waarbij de teleurstelling over het mislopen van de titel meteen weer te horen is in zijn stem. “Dat was zwaar klote. We kwamen met 1-0 achter, maar dan hoor je dat City 0-2 achter komt. Dan is er een kans. En in vijf minuten is het weer gedaan, ongelofelijk.”

Dat ze op weg zijn naar een mooie herinnering wordt zo'n tweehonderd kilometer voor het bereiken van de bestemming ook al duidelijk. "Er was een wegafsluiting, moesten we van de weg af. Zo’n achthonderd meter naar rechts, de rotonde helemaal en weer terug en de weg weer op. Bizar. We hadden Jamie Webster op staan, met het raam open. Toen kwam er een Liverpool-vlag uit het raam en begonnen ze ook mee te zingen.”