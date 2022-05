Gezocht: nieuwe eigenaar met flinke muur voor enorm gipsen Jezusbeeld

"Je zet onze Lieve Heer toch niet bij het vuil?" Dat dacht de moeder van Wilma van Grunsven (62) jaren geleden, toen familieleden een enorm kruisbeeld weg wilden gooien. Wilma's ouders namen Jezus vastberaden mee naar huis. En nu zoekt haar hoogbejaarde vader er een nieuwe eigenaar voor. Die moet dan wel een flinke muur hebben om het kruis op te hangen, want het is geen kleintje.

Hoe haar opa en oma aan het kruisbeeld kwamen, weet Wilma niet. Wél weet ze dat die het jarenlang hadden hangen. Eerst in Den Bosch en toen ze naar Vught verhuisden, ging het mee. En zoals gezegd: het is nogal uit de kluiten gewassen. Onze Lieve Heer zelf valt nog mee, maar het kruis waaraan hij hangt, is ruimt twee meter hoog en een meter breed.

Terug in de tijd. Nadat Wilma's ouders zich over het gipsen beeld ontfermden, hingen ze het in het binnentuintje van hun huis in Hintham. Daar bleef het een hele tijd rustig hangen. Rustig, maar het moet gezegd worden: Jezus was niet perfect. "Hij is van gips, dus er waren stukken af. Toen ik een jaar of veertien was, kreeg ik een vriendje. En daar de vader van, die heeft het helemaal gerestaureerd. Het ziet er echt heel mooi uit."

Zo mooi, dat de vader van Wilma na de opknapbeurt besloot om Jezus te promoveren: van het binnentuintje verhuisde hij naar binnen: "Mijn vader heeft een vrij grote woonkamer ja. En daar hangt het kruisbeeld nu, naast de kast."

Maar, zo vertelt Wilma verder, haar vader is de jongste niet meer. "Hij is 92. En gezien zijn leeftijd is hij nu aan het nadenken over wat er straks met zijn spullen moet gebeuren: wie, wat, waar. En dus wil hij het nu weggeven." En hoe dat dan straks moet met die lege plek naast de kast in de woonkamer van haar nog altijd erg gelovige vader? "Hij heeft boven nog een Maria, een kleintje. dan halen we die wel naar beneden."