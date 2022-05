Tropische sfeer bij de uitgestelde carnavalsoptocht in Oijen

De stemming zat er zaterdag in Oijen goed in. Het dorp liep uit voor de uitgestelde carnavalsoptocht, die in februari vanwege coronabeperkingen niet door kon gaan. En hoewel een enkeling vond dat je in mei niet meer aan carnaval kunt doen, inspireerde het veel groepen juist tot fleurige creaties. “Alle vlinders komen in deze maand tevoorschijn en wij dus ook.”

De groep vrouwen die zaterdag met grote vleugels fladderend door de straten trok had vanwege het zonnige weer nog even nagedacht over het Braziliaanse carnaval als uitgangspunt. “Maar daar was het toch nog net iets te fris voor, dus we hebben het maar bij onze vlindertjes gehouden”, zei een van hen.

Het zomercarnaval geeft deze vrouwengroep een 'wei'-gevoel (foto: Tonnie Vossen)

Voor de meeste wagenbouwers en loopgroepen was het 55-jarige jubileum van de carnavalsvereniging De Bokkenrijders een dankbare bron van inspiratie. Kindergroepen liepen als een grote schuimtaart mee en ook de groep van zorgboerderij Burgthoeve kwam als een taart tevoorschijn. "En we hebben ook een kers erop, dat is Nick", zegt de gelukkige, die voorop mag zitten.

"Echt Oijens, het ziet er allemaal perfect uit."