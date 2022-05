Geen tweede Champions League-titel voor Virgil van Dijk

Virgil van Dijk heeft zaterdagavond met Liverpool de finale in de Champions League verloren van Real Madrid. In Parijs stapte de verdediger uit Breda met een 1-0 nederlaag van het veld.

Dat Real Madrid voor de veertiende keer in de clubhistorie het grootste Europese clubtoernooi wist te winnen had het voornamelijk te danken aan Thibout Courtois. Het was niet zo dat de Belgische doelman de ene na de andere bal op zich af zag komen, maar als het moest stond Courtois er wel. Met goede reflexen wist hij meerdere keren een doelpunt te voorkomen, alleen Mo Salah zag de doelman al een paar keer een inzet uit het doel tikken.

Aan de andere kant van het veld had de verdediging van Liverpool het nog een stuk rustiger. Real Madrid kwam amper in de buurt van het doel. Tegen het einde van de eerste helft leken de Madrilenen op voorsprong te komen, nadat Karim Benzema de bal via Liverpool-middenvelder Fabinho voor de voeten kreeg. De Fransman scoorde, maar na ingrijpen van eerste de grensrechter oordeelde de VAR dat het toch buitenspel was voor Benzema.

Het doelpunt voor Real Madrid viel in de tweede helft alsnog. Vinicius Jr. tikte de bal na een uur spelen in het doel: 1-0. Het bleek aan het einde van de wedstrijd het enige schot op goal voor de Spaanse recordkampioen. Liverpool ging vervolgens wel op jacht naar een doelpunt, maar ook met de steeds vaker mee opkomende Van Dijk - die na het wisselen van Jordan Henderson de aanvoerdersband droeg - lukte het de Engelsen niet om de gelijkmaker te forceren. In de slotminuten stond hij even als extra spits op het veld, maar een echt slotoffensief bleef uit.

Derde finale

Voor Van Dijk was de wedstrijd tegen Real Madrid zijn derde Champions League-finale. In 2018 was Real Madrid ook al te sterk voor Liverpool. Na die verloren finale wist hij met zijn ploeg een jaar later de Cup met de Grote Oren wel te winnen. Dat gebeurde ten koste van Tottenham Hotspur.

Met drie gespeelde finales staat Van Dijk in een fraai rijtje met Nederlanders die minimaal drie keer een finale van de Europa Cup I of Champions League hebben gespeeld. Slechts zestien landgenoten gingen de centrumverdediger voor, waarbij Clarence Seedorf en Edwin van der Sar met vijf gespeelde finales koploper zijn.