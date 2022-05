Scooterrijder overleden na botsing bij Bergen op Zoom

Bij een ongeluk op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom is zaterdagavond rond half zeven een scooterrijder overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een jongeman. Hij kwam in botsing met een auto.

Meerdere ambulances, een traumahelikopter en politieagenten kwamen naar de plek van het ongeluk, maar konden de jongeman niet redden. Zijn leeftijd is nog niet bekend gemaakt. Onderzoek

De Huijbergsebaan is een lange weg met een fietspad ernaast, buiten de bebouwde kom, tussen Huijbergen en Bergen op Zoom. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Verkeersspecialisten deden onderzoek, daarvoor werd de straat afgesloten.