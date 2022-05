Johnny the Dutchman uit Deurne krijgt na 78 jaar de Veteranenspeld

Bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg John Althuizen zondag de Veteranenspeld. Dat gebeurde in het Oorlogsmuseum in Overloon. De geboren en getogen Deurnenaar vocht als 18-jarige mee met de Amerikaanse bevrijders en werd daarvoor in Amerika, waar hij na de oorlog is gaan wonen, al eerder onderscheiden. Dat hij nu ook in Nederland erkenning heeft gekregen, vindt hij een grote eer. “Het is een grote verrassing, dit had ik niet verwacht", zegt hij met zachte stem.

John Althuizen was achttien toen de Amerikaanse bevrijders in 1944 zijn geboortedorp Deurne binnentrokken. Hij kende wat Engels en bood zijn hulp aan, eerst alleen als tolk maar later ook als soldaat. Als 'Johnny the Dutchman', zoals de geallieerden hem noemden, vocht hij mee. Onder meer bij de Slag in de Peel, maar later stak hij met het Amerikaanse leger ook de Rijn over.

"Hij woonde in Amerika en was bij ons uit beeld. Niet uit het hart."

Hij raakte verschillende keren gewond, belandde in het ziekenhuis en keerde daarna toch weer terug naar zijn eenheid. In Amerika kreeg hij voor zijn heldhaftigheid al meerdere onderscheidingen, waaronder een Purple Heart. Van oud-president Donald Trump kreeg hij een persoonlijke bedankbrief. "Hier is niet iedereen het eens met Trump", zegt echtgenote Jeanne, "maar wij vinden het een hele eer dat hij van Trump een brief heeft gekregen. Dat zou deze president niet doen."

John en Jeanne Althuizen: "Dit is een emotionele dag" (foto: Tonnie Vossen).

Dat hij nu pas de erkenning in Nederland krijgt, ervaart hij niet als een teleurstelling. "We zijn al zo lang weg", zegt zijn vrouw. Het maakt de ontroering er niet minder om. "De plaatsen terugzien waar hij destijds gevochten heeft, doet hem niet zoveel. Maar zo'n dag als vandaag is heel emotioneel."

"Voor John is het nu vooral de eer."