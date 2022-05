Turncoach Zijp is blij met vrijspraak aanklachten: 'Een enorme opluchting'

Opgelucht en blij. Zo reageert turncoach Nico Zijp van de Bossche club FlikFlak op zijn vrijspraak van grensoverschrijdend gedrag. Zijp was een van de turncoaches naar wie de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onderzoek deed na klachten over geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters.

Zijp werd in juli 2021 geschorst door de tuchtcommissie van het ISR, maar die uitspraak werd in hoger beroep vernietigd en Zijp werd van alle aanklachten vrijgesproken.

“Een enorme opluchting", zegt de coach van de Eindhovense turnster Tisha Volleman in het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant. “Er viel echt een enorme last van mijn schouders.”

"Het was een donderslag bij heldere hemel, want maar liefst 52 mensen legden bij het ISR een positieve verklaring over mij af. Ik kon die schorsing niet geloven en was er een paar dagen echt kapot van.”