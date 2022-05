De week begint fris maar hou vol: het wordt beter

We moeten in het begin van deze week nog even doorbijten, maar er is een reeks droge en zonnige dagen in aantocht. Dat belooft Raymond Klaassen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant.

Ook deze maandagochtend begon voor een groot deel van Brabant al even zonnig. "Er waren wel wat plekjes met wat meer bewolking, maar dit wordt helemaal niet zo'n verkeerde dag, denk ik", vertelde Raymond op de radio. "In de loop van de dag gaan er wel weer stapelwolken ontstaan en kan de bewolking gaan overheersen, maar ik denk dat het in de provincie droog blijft. Er zijn wel buien in het noorden van Nederland, maar die halen Brabant waarschijnlijk niet." Paar buien

Er staat deze maandag veel minder wind in vergelijking met de afgelopen dagen. "Dat maakt het al een stuk aangenamer, ook al komt de temperatuur niet veel verder dan 15 of 16 graden." Dinsdag wordt het wat warmer. "Zo'n 18 tot 20 graden. Daar staat echter tegenover dat er in de middag wel een paar buien over kunnen trekken. Maar ik denk dat ook die ochtend heel mooi begint met zonnige perioden." Stijgende lijn

Vervolgens krijgen we, zoals Raymond het nu kan inschatten, een reeks droge dagen met flinke zonnige perioden. "Waarbij de temperatuur steeds verder gaat oplopen. Woensdag wordt het 18 tot 20 graden. Ik denk dat we die 20 graden op veel plaatsen echt wel gaan halen. Donderdag kan het 20 tot 22 graden worden en vrijdag zelfs 22 tot 24 graden. Er zit dus echt een stijgende lijn in!"