FrieslandCampina weer in de fout: fabriek in Veghel loost te veel sulfaat

Opnieuw is FrieslandCampina in Veghel de fout in gegaan met schadelijke stoffen. Nog geen maand na de afgifte van een nieuwe vergunning om sulfaat in het riool te lozen, heeft het zuivelbedrijf de daarin vastgestelde normen al overschreden. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksplatform Pointer/KRO-NCRV heeft opgevraagd bij de provincie, die verantwoordelijk is voor het milieutoezicht.

Sven de Laet Geschreven door