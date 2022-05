Vrouw met zes slapers en andere spannende verhalen over Kasteel Dussen

"Legendes over spoken en smokkelaars, maar ook waargebeurde verhalen zoals een standrechtelijke executie in de Tweede Wereldoorlog.” Amateurhistoricus Ton Lensvelt uit Dussen werkt momenteel aan een boek met opmerkelijke verhalen over het middeleeuwse Kasteel Dussen. "Het gaat om dramatische, soms ondeugende en ook aandoenlijke verhalen", vertelt hij.

De boekjes die amateurhistoricus Ton Lensvelt uit Dussen al jaren in eigen beheer uitgeeft én die alleen bij de plaatselijke supermarkt worden verkocht, zijn razend populair in Dussen. “Ik durf te beweren dat in ieder huis minstens één deel van Kleine geschiedenissen van Dussen op de boekenplank staat", vertelt Lensvelt. "En waarschijnlijk wel meer dan één boekje ook." "Mensen lezen de boekjes graag omdat het gaat over geschiedenis van hun eigen omgeving. Ze zijn ook makkelijk om te lezen omdat het gaat om losse verhalen, met heel vaak oude foto's van hun eigen straat of buurt." Lensvelt wordt niet rijk van zijn populaire schrijverij. "De boekjes worden tegen kostprijs verkocht." Inclusief historisch onderzoek neemt het schrijven en uitgeven van één deeltje ongeveer een jaar in beslag.

Lensvelt werkt al maanden aan zijn zesde boekje over de geschiedenis van Kasteel Dussen. “Inhoudelijk wordt het schipperen tussen fantasie en werkelijkheid. Zo is er een eeuwenoud volksverhaal over de onderaardse gangen. Er zouden er drie zijn, die vanuit het kasteel onder de gracht door lopen onder meer richting een dorp in de buurt. Volgens een sage is er ook een moord gepleegd met een vergiftigde appel.” Voor waargebeurde verhalen is er ook plaats in zijn kastelenboek, verhalen die vaak langdurig onderzoek vergen. “Zo is rond 1850 een kind uit het raam gevallen van het kasteel en verdronken in de slotgracht. Als herinnering aan die dramatische gebeurtenis is er toen een kinderkopje in de kasteelmuur gemetseld. Dat kopje zit er nog steeds.”

