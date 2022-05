Bij Joël zit de schrik er goed in na brand in appartementengebouw in Cuijk

De schrik zit er goed in bij Joël na een brand in zijn appartementengebouw aan de Robijnlaan in Cuijk. Zondagnacht brak er brand uit op het balkon van zijn benedenbuurvrouw. Toen hij uit het raam keek, zag hij de vlammen omhoog komen.

"Ik werd rond kwart over vier wakker van een vreemde geur", vertelt Joël. "Toen ik opstond, zag ik dat mijn slaapkamer vol rook stond. Toen ik vervolgens uit het raam keek, zag ik de vlammen. Er werd mijn deur geklopt en geschreeuwd dat ik snel naar buiten moest komen. Dus heb ik snel kleren aangetrokken en ben ik naar buiten gelopen." Molotovcocktail

Daar besefte hij pas goed wat er aan de hand was. Bij zijn benedenbuurvrouw bleef de brandschade beperkt tot haar balkon. Het appartement van Joël liep wat rook- en roetschade op. "En een gesmolten regenpijp." Nadat het vuur was geblust werd bij het gebouw een flesje met een nog onbekende vloeistof gevonden. Volgens een 112-correspondent zou het mogelijk gaan om een molotovcocktail, maar volgens een politiewoordvoerster is dat nog maar de vraag. "Dat wordt deze maandag verder onderzocht." 'Een heel aardige vrouw'

Specialisten van het team forensische opsporing doen maandag onderzoek in en rond het appartementencomplex. "Daarbij zal ook een speurhond worden ingezet." Ook hoopt de politie dat getuigen zich zullen melden. "Mogelijk is iemand iets opgevallen tegen vijf uur toen de brand uitbrak." Daarnaast worden camerabeelden van de omgeving bekeken. De bewoonster van het appartement waar het vuur woedde, is nagekeken door ambulancemedewerkers. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht. Joël heeft geen idee waarom iemand zijn buurvrouw iets aan zou willen doen. Hij noemt haar 'een heel aardige vrouw'. LEES OOK: Brand bij appartementencomplex in Cuijk, flesje met vloeistof gevonden

De brand ontstond op het balkon van de benedenbuurvrouw van Joël (foto: René van Hoof).