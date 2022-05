Pril ooievaarsgeluk bij boer Hans: een kijkje in het nest

De boerderij van Hans Huijbers in Wintelre heeft er vier nieuwe bewoners bij. In een acht meter hoge boom zijn vier kleine ooievaartjes geboren. Met een drone kon Hans even in het nest koekeloeren. Keischattig, dat kersverse gezinnetje. Al hebben ook ooievaars soms relatieproblemen: "Twee mannetjes vochten om het vrouwtje en vernielden echt het hele nest."

Hans heeft een boerderij met een terras en speeltuintje. Zijn verhaal begint niet met een ooievaar die met een baby komt aanvliegen. "Aan de grens tussen mij en mijn buurman staan een aantal bomen", begint Hans. "Daar viel wel een paar keer dood hout naar beneden. We zijn het dode hout van de bomen af gaan halen." Niet veel later kregen ze bezoek, vertelt de boer.

Kruiwagens vol hout

"In de weide rondom de boerderij zagen we af en toe wel eens een ooievaar lopen. Nou, toen de bomen afgetopt waren ging er daar eentje zitten. Niet veel later kwam er een tweede ooievaar bij." De twee ooievaars begonnen ijverig aan een nestje te bouwen, bovenin de 8 meter hoge boom.

Dat bouwen is niet niks. "Het is echt absurd om te zien wat zij allemaal omhoog sjouwen. Ik denk wel drie kruiwagens aan hout. Toen zijn ze een aantal dagen ijverig gaan bouwen. Dat deden ze ook heel zorgvuldig, dat was leuk om te zien. Tijdens de storm van vorige week bleef het nest gewoon zitten."

Relatieproblemen

Wat het nest niet overleefde, waren de relatieproblemen van meneer en mevrouw ooievaar. "Toen er ineens een tweede mannetje verscheen, hebben de twee mannetjes flink gevochten. Dat ging er heftig aan toe. Echt het hele nest werd vernield. Dat vonden we jammer." Na de vechtpartij leek het gedaan met pret, want alle ooievaars waren verdwenen. "Er is 5 of 6 dagen niks gebeurd."

Maar toen kwamen de ooievaars terug. Het vrouwtje en een mannetje, Hans weet niet welke van de twee, begonnen opnieuw een nestje te bouwen. "Ze hebben echt dag en nacht gebouwd." Later ging Hans met behulp van een drone eens even polshoogte nemen. Daar lagen, jawel, vier kleine eitjes. Ondertussen zijn ze alle vier uitgekomen.

Drukke omgeving

Moeder ooievaar trok zich niet veel aan van de drone. Maar ze is wel drukte gewend: de boom staat namelijk recht boven een speeltuin op het terrein van Hans. "Daar spelen dagelijks soms 50 tot 60 kinderen, dat doet haar niks. Nu vliegt ze af en aan met eten voor de jonkies. Alle poep gooien ze buiten het nest. Misschien ligt er straks een kruiwagen aan poep onder de boom ligt. Dat zien we dan wel weer", lacht Hans.