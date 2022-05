Al anderhalve week geen internet door omgewaaide boom: 'Heel erg onthand'

Het buitengebied van Best zit al anderhalve week zonder internet van KPN. Bewakingssystemen werken niet meer, geld overmaken lukt niet en een avondje Netflix kun je hier ook wel vergeten. Televisie kijken via KPN kan ook niet. Oorzaak: een omgewaaide boom. “Het is bijna niet voor te stellen. Het is niet meer van deze tijd hoor,” zegt bewoner Victor Schellekens.

De storm van donderdag 19 mei staat bij bewoners van de Mosselaarweg in Best in het geheugen gegrift. “Een boom waaide om en trok de kabel in de grond mee. We zitten er echt allemaal mee. Het is te gek. Dat een boom omwaait, kan gebeuren, maar dan mag je toch wel aannemen dat KPN alles in het werk stelt om mensen weer aan te sluiten?”

Een hele buurt in het buitengebied, met veelal boerenbedrijven, is getroffen. Schellekens heeft een paardenbedrijf waar ze met zijn vieren werken. Aan de keukentafel vertelt zijn vrouw Miranka dat de camera's in de stallen van groot belang zijn. Ze werken nu niet omdat wifi het niet doet. "We hebben hier 42 paarden. Als we iets horen, kijken we of er iets is. Een paar keer per nacht moeten we nu de stal in. Normaal gesproken zouden we de beelden bekijken."

Haar man Victor baalt enorm. “We zitten best wel omhoog. In de buurtapp hebben al tien mensen gereageerd. Internet ligt er uit, maar we moeten rekeningen betalen en we moeten spullen bestellen. Ik heb camerabewaking die niet meer werkt. Je bent heel erg onthand.”