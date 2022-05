Gratis zonnebrand op elke straathoek, in de strijd tegen huidkanker

In Nederland kregen vorig jaar bijna 83.000 mensen huidkanker. Daarmee is het de meest voorkomende soort van kanker in ons land. De belangrijkste oorzaak: de zon. We smeren ons niet goed in en verbranden te vaak. Maar daar gaat Lynn van Gils uit Oosterhout wat aan doen. Op haar initiatief komen er in die gemeente deze week dertig dispensers met gratis zonnebrandcrème.

De dispensers komen te hangen op openbare drukke plekken, bij kinderdagverblijven en bij verschillende sportverenigingen. De eerste werd maandag opgehangen bij voetbalvereniging TSC. Lynn is schoonheidsspecialiste en huidtherapeut in opleiding, ze kent dus het belang van zonnebrand. “Een op de vijf mensen krijgt ooit huidkanker", vertelt ze. "In Oosterhout zijn dit meer dan elfduizend mensen, een onwijs hoog aantal. Smeren met minimaal een zonnefactor 30 van essentieel belang is om huidkanker op latere leeftijd te voorkomen."

“We zijn blij met een initiatief zoals dat van Lynn."

Toch vergeten veel mensen om zich goed in te smeren. En als de zon dan toch onverwacht doorbreekt, hebben we vaak geen crème bij ons. Dus bedacht Lynn een oplossing en zocht contact met de gemeente. Het resultaat: dertig dispensers op drukke plekken in Oosterhout.

Van de gemeente kreeg Lynn 2500 euro, waarvan de dertig dispensers zijn gekocht. Voetbalvereniging TSC wil de zonnebranddispensers bijvoorbeeld inzetten tijdens hun internationale voetbaltoernooi op 18 en 19 juni, weet Lynn. "De organisaties krijgen de zonnebranddispenser met één voorraad zonnebrand. Zij zorgen zelf voor het bijvullen van de dispenser”, vertelt ze.

"Mensen nemen geen zonnebrandcrème mee naar het voetbalveld."