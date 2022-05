Waarschuwing voor stevige onweersbuien die dinsdagmiddag overtrekken

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) waarschuwt voor onweersbuien die dinsdag over onze provincie trekken. Voor een groot deel van het land is voor het einde van de middag en een groot deel van de avond code geel afgegeven.

Volgens het weerinstituut trekken de onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten. Daarbij kunnen windstoten tot zo'n zeventig kilometer per uur voorkomen. "Later in de avond verdwijnen de meeste buien weer", aldus het KNMI.

Rijkswaterstaat verwacht mede door de weersomstandigheden een drukke avondspits. Daarbij wordt uitgegaan van maximaal vierhonderd kilometer file op de snelwegen.

De afgelopen periode is vaker gewaarschuwd voor onweersbuien. Vooral op 19 mei trokken felle onweersbuien over onze provincie. Er werd toen zelfs code oranje afgekondigd. Het noodweer zorgde voor flink wat overlast. Een dag later werd wederom code geel afgegeven voor onweersbuien. Toen viel het enorm mee.

Beelden van het noodweer op 19 mei: