Brabantse rijders dromen van Dakarwinst bij boycot van de Russen

Al jaren overheersen de Russen met hun vrachtwagens het klassement in de Dakar Rally. Eigenlijk staat bij voorbaat al vast dat een blauwe Kamaz de wedstrijd wint. Maar tijdens de komende Dakar Rally zal dat anders zijn, want de kans op een boycot van de Russen vanwege de oorlog is groot. "Ik ga nu voor de eerste plek", zegt de Brabantse coureur Janus van Kasteren.

Ronald Strater Geschreven door

Gerard de Rooy, eigenaar van Team de Rooy uit Son, heeft nog nooit zoveel aanvragen van coureurs gehad voor een stoeltje in een van zijn Iveco-racetrucks. Door de voor de hand liggende boycot van het Russische Kamaz Master Team zien coureurs uit heel de wereld hun kansen op succes enorm stijgen. "Iedereen wil ineens een goede vrachtauto hebben", zo zegt De Rooy. "Maar ik kan er maar een paar maken. De garage zit vol."

"We kunnen het tegenover de rest van de wereld niet maken dat de Russen meedoen."

Sport en politiek zouden eigenlijk niet aan elkaar gelinkt moeten worden, maar de kans is levensgroot dat de Dakar-organisatie de Russen uitsluit van deelname. Afgelopen editie mochten de Wit-Russen bijvoorbeeld al niet meedoen als protest tegen het bewind van dictator Loekasjenko.

Russische Kamaz-trucks

"Ik heb eigenlijk liever dat ze gewoon meedoen, want ik heb niets tegen Kamaz", zo zegt Gerard de Rooy, zelf tweevoudig Dakar-winnaar. "Maar het gaat natuurlijk om de situatie en we kunnen het nu tegenover de rest van de wereld niet maken dat ze meedoen. De druk richting de organisatie wordt dan ook opgevoerd."

"Als ik nu ga rijden, dan ga ik voor de eerste plek. Je kan nu historie schrijven."

De haast onvermijdelijke boycot van de Russische trucks brengt grote mogelijkheden voor anderen op sportief succes. Het zou na vele jaren weer een Brabantse winnaar kunnen opleveren. Janus van Kasteren reed in januari een hele goede Dakar Rally, maar eindigde toch als vijfde achter vier Russen. De coureur uit Veldhoven kan nu gaan strijden om de titel. "Als ik nu ga rijden, dan ga ik voor de eerste plek", zo beaamt hij. "De aanleiding is natuurlijk niet leuk, maar het maakt de Dakar Rally er voor mij wel leuker op. Waar we eerder met z'n allen moesten strijden voor plek vijf is dat nu ineens de eerste plaats. Er zal dan ook weer heel hard gereden worden, want je kan nu historie schrijven. Al kan het haast niet gekker en sneller dan afgelopen keer."

Janus van Kasteren werd vijfde in de Dakar Rally van 2022.

Hopelijk is de boycot niet nodig doordat de oorlog tegen die tijd voorbij is. Die kans lijkt op dit moment echter klein. "De Russen zouden misschien nog mee kunnen doen onder een neutrale vlag", zegt Gerard de Rooy. "Maar dat lijkt mij sterk." "Er komt nu meer competitie en dat biedt kansen. Maar niemand kan in de relaxstand. Er moet juist hard gewerkt worden, want fouten maken kan nog steeds. Maar inderdaad, een Brabantse winnaar zou weer kunnen." Naast Van Kasteren zijn ook de Nederlandse vader en zoon Van den Brink, ook van Team de Rooy, nu in beeld voor de eindzege. Andere kanshebbers zijn de Tsjechische truckers Aleš Loprais en Martin Macik en de Chileen Ignacio Casale.