Pieter nam vrij voor 70e Eftelingverjaardag: 'Werden ontvangen met applaus'

Wie jarig is trakteert, moet de Efteling gedacht hebben. En dus kregen dinsdagochtend - op de dag dat het park 70 jaar bestaat - de eerste zeventig gezelschappen een heus verrassingspakket. Diehard fan Pieter Eisenga (41) was een van de gelukkigen.

Nietsvermoedend reed Pieter, die als fan ook de Facebookgroep Efteling Abonnementhouders beheert, in alle vroegte het parkeerterrein op. "We hebben de afgelopen dagen bij de persvoorlichters gepeild of er nog iets bijzonders op de planning stond voor de 31e, maar het bleef angstvallig stil."

En er was dus nóg een verrassing op deze feestelijke dag. "De eerste zeventig gezelschappen kregen wat cadeautjes. Bijvoorbeeld een VIP-ticket om de wachtrijen over te slaan, een voucher voor een taartje en wat feestspullen, zoals een hoedje en een toeter."

Maar eenmaal dichterbij ontdekte Pieter dat het niet alleen gasten waren die stonden te wachten. "Roodkapje was er, Pardoes, de sleuteliers, confettikanonnen... Samen met een 3-jarig jongetje, dat vandaag ook jarig was, hebben zij officieel de poorten geopend. Daar werden we vervolgens door applaudisserende medewerkers welkom geheten."

Dat Pieter bij het selecte groepje geluksvogels zit, is geen toeval. Niet alleen neemt hij ieder jaar op de verjaardag van de Efteling vrij van zijn werk bij de overheid, ook vertrekt hij altijd voor dag en dauw naar zijn geliefde park. Moet ook wel. "Ik woon in Alkmaar. Dan ben je zonder files al gauw anderhalf uur onderweg."

Eén ding is dan nog niet benoemd. "We kregen ook een fluorescerend polsbandje voor Aquanura met een Zachte G." Toch lijkt het er niet op dat de fonteinenshow met hits van Guus Meeuwis ook daadwerkelijk plaats zal vinden. "De vijver ligt droog voor onderhoud. Wat het dan wel betekent, blijft nog even spannend en moet in de loop van de dag duidelijk worden."

Dat hij die tocht soms wel vier keer per maand aflegt, onderstreept maar weer hoe belangrijk het park voor hem is. "Ik heb het er graag voor over. Ieder bezoek is weer een belevenis op zich. Je stapt even binnen in een wereld zonder alle sores en kunt gewoon genieten van een wonderlijk dagje uit."

En dat gevoel is op deze bijzondere dag misschien nog nét een tandje sterker. "Je merkt dat het personeel ook in de feeststemming is. Wat er op de planning staat? Ik ontmoet straks nog wat andere fans en pak nog wat attracties mee. En ik probeer ieder bezoekje pauw Jeroen te spotten. Dat is mijn persoonlijke attractie."