Foto: Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Stinkende vacht vol ontlasting: ernstig verwaarloosde hond gevonden

Een 11-jarige hond met een vervilte, stinkende vacht waar veel ontlasting in hangt: in een huis in Heeze-Leende heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde viervoeter gevonden. Het blinde dier was minstens een jaar lang niet goed verzorgd. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft het dier naar een opvangplek laten overbrengen.