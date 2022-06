Gele kerktoren en kampioensdiner: eeuw geleden was NAC beste van Nederland

Het NAC Museum viert zaterdag groots dat de Bredase voetbalclub 100 jaar geleden kampioen van Nederland werd. Vanwege de coronacrisis een jaar later dan gepland, maar het jubileumfeest in de Grote Kerk zal speciaal zijn. Zo zal onder meer de kerktoren geheel geel kleuren en luiden de klokken. Ook wordt het kampioensdiner uit 1921 nagebootst en aan de gasten geserveerd.

Daarnaast is er een mooie rol voor stadsbeiaardier Paul Maasen. Hij geeft in vroeg in de avond op het carillon een speciaal miniconcert voor de Parel van het Zuiden. Maassen werkt met plezier mee aan de viering van het 100-jarig kampioenschap.

"NAC is een belangrijk onderdeel van de Bredase samenleving", zo stelt de beiaardier. "En de kerktoren is hét symbool van Breda. Dat hoort dus bij elkaar. NAC is meer dan een voetbalclub en staat voor verbinding tussen mensen. Dat geldt ook voor de toren van de Grote Kerk."

"Verder is de beiaardier er voor de mensen in de stad is en daarom vind ik het relevant en van maatschappelijk belang om tijdens deze viering te spelen", aldus Maassen.

Peter Daalmans, voorzitter van het NAC Museum wil verder niet al teveel verklappen over het programma. De feestavond is speciaal voor donateurs en de 300 kaarten waren binnen een paar dagen vergeven.

"We kunnen helaas geen feest organiseren voor heel de stad, maar we willen het ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zo zegt Daalmans. Breda zal daarom zaterdag zeker merken dat NAC, nu dus 101 jaar geleden, de beste van Nederland was. Naast het concert van de beiaardier, zal de kerktoren geel kleuren en de zullen de klokken luiden."

Ook krijgen de gasten een nagebootst kampioensdiner voorgeschoteld, zoals in 1921. De planning, bediening en keuken van het evenement ligt in de handen van studenten van horecaschool De Rooi Pannen uit Breda.

"Dat is een bewuste keuze", zo zegt de voorzitter van de hoeders van de NAC-cultuur. "We wilden graag ook iets doen met de Bredase samenleving en de studenten kunnen met dit evenement veel ervaring opdoen."

"Het draaien van zo'n groot project is ontzettend goed en erg leerzaam voor onze studenten", zegt docent Nicky Ligtvoet van de Rooi Pannen. "Die hebben we niet veel van dit formaat. Hier kunnen ze de theorie nu aan de praktijk koppelen. Kijken wat er in het echte werkveld gebeurt."

"Dat zij nog moeten leren en dat er best iets mis kan gaan, nemen we voor lief", zegt Peter Daalmans. "Heel de kerk zit vol NAC-supporters, dus die zijn dat wel gewend, haha."