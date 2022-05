Klasje politiek voor beginners: 'Ik roep al jaren dat het anders moet'

Marco roept al jaren dat het anders moet en wil nu bij zichzelf beginnen. Nicole wil intensieve veehouderijen aanpakken en Bert wil juist zijn boerenverstand laten spreken. Zij zijn drie van de zestien deelnemers aan de cursus Politiek Actief voor mensen die volgend jaar bij de verkiezingen voor Provinciale Staten een gooi willen doen naar een plek op het pluche in Den Bosch.

In maart 2023 worden de kaarten in Provinciale Staten opnieuw geschud, maar wie zorgen er straks voor vers bloed in de Statenzaal?

Marco uit Lage Zwaluwe is nog student, werkt op een akkerbouwbedrijf en is al een paar jaar geïnteresseerd in politiek. "Er gebeurt heel veel in de politiek. Ik roep al jaren best stevig dat het anders moet en nu dacht ik: waarom begin ik dan niet gewoon bij mijzelf? Ik ben al lid geworden van een politieke partij en nu wil ik kijken of daar niet iets meer in zit."

Bijna alle cursisten zijn lid van een politieke partij. Een enkeling heeft al in een gemeenteraad gezeten of is verkiesbaar geweest. Nicole is dierenarts en lid van de Partij voor de Dieren. Ondanks haar drukke baan wil ze juist in de politiek iets kunnen betekenen. En de provincie is voor haar wellicht de beste plek, zegt ze.

Bert uit Willemstad ziet een plek in Provinciale Staten ook wel zitten. Hij is al actief voor de partij Onafhankelijk Moerdijk in de gemeenteraad. Hij wil graag voor de BoerBurgerBeweging een plek te bemachtigen. "Maar je moet eerst goed snappen hoe het zit, voor je iets met je ideeën kan", zegt hij. Hij komt uit de ziekenhuiswereld: "Meten is weten. Zo simpel is het. Dat geldt in de ziekenhuiswereld, maar ook in het leven. Noem het boerenverstand."

Vijf cursusavonden staan er gepland. Na deze eerste, vooral een lesje Staatsrecht, staan er de komende periode heel wat belangrijke zaken op het programma. Van besluitvorming binnen de provincie tot aan een lesje provincie financiën. Ook krijgen de cursisten nog les in debatteren.

De vraag is hoeveel cursisten na deze avonden denken dat ze genoeg zitvlees te hebben om die Provinciale Statenvergaderingen door te komen. Dat weten we na 27 juni. En dan staan ze misschien in maart 2023 op de lijst van hun partij.