Zedde gij unne koekwaus of unne koekwous? New Kid Steffen Haars beslist

Wa zedde gij nou? Verrekte koekw..s! Het is misschien wel het meest Brabantse scheldwoord wat we hebben. Maar over de spelling valt nog wat te discussiëren. In Den Bosch schrijven ze het met 'au', in Tilburg met 'ou' en Omroep Brabant houdt het op de eerste variant. Tot nu toe, want in de Dikke Van Dale staat het woord toch écht met 'ou'. Nu weten wij het ook niet meer. Steffen Haars, bekend van de New Kids, mag de knoop doorhakken.

Haars is een beetje verbaasd over de vraag. Hij speelt de rol van Robbie Schuurmans in New Kids, wat zich afspeelt in Maaskantje. Het woord wordt namelijk zowel met au als ou geschreven. Voor de uitspraak maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Maar het is wel hendig als ge 't goe opskrijft.

De belediging werd pas echt populair na het gebruik van het woord in de comedyserie en -films van New Kids. Om verdere discussie dus uit te sluiten wie er nou echt wous of waus is, hakt Haars de knoop door. "Zelf schrijven wij het met een ou, net als in de Van Dale", zegt hij. "Dus bij deze: het is met een ou."

Kuukske

De eerste keer dat het woord in een naslagwerk werd vermeld, is in 1984. In het boekje 'Tilburgs dialect' van Wil Sterenborg. Het scheldwoord (met ou) verwijst daar naar een rare snuiter, sufferd, malloot, halve gare of mafkees. Het scheldwoord is er dus al sinds vruuger.

Het is overigens niet alleen een scheldwoord. In den Bosch bakken ze namelijk al sinds 1883 de 'Bossche Koekwaus'. Deze ronde koekjes zijn te herkennen aan het kleine gat wat ze aan de rand hebben.

Om het nog een beetje ingewikkelder te maken: het Groene Boekje, de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal, keurt beide schrijfwijzen goed.