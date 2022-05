Otter gespot in de Biesbosch: 'We zagen hem zwemmen tijdens familie-uitje'

Lilian Lafleur uit Uden heeft een otter gespot in de Biesbosch en het dier op film vastgelegd. Dat is heel bijzonder, want het dier is al tientallen jaren niet meer in het natuurgebied gezien.

Lola Zopfi & Imke van de Laar Geschreven door

Vol trots laat Lilian haar filmpje zien. Het is maar 15 seconden, maar er lijkt toch echt een otter door de Biesbosch te zwemmen. "We waren vrijdag in de Biesbosch op familie-uitje. We waren aan het varen en zagen ineens iets in het water dobberen. We dachten eerst nog dat het een slang was, maar toen we dichterbij kwamen deed hij zijn koppie omhoog en zagen we dat het een otter was."

"Een otter? Dat kan niet!"

Terug aan wal vertelde ze enthousiast dat ze een otter had gespot. Maar haar enthousiasme werd snel getemperd. "Ik werd raar aangekeken. Een otter? Dat kan niet! Dat is een bever", kreeg ze te horen. Eenmaal thuis besloot Lilian een screenshot van het beestje op een waarnemingssite te zetten. "Al snel stroomden toen de reacties binnen en was iedereen in rep en roer. Het was toch echt een otter." Een van de mensen die meteen reageerden was Harm Blom, boswachter in de Biesbosch. Hoewel hij niet met honderd procent zekerheid kan zeggen, denkt hij ook dat het een otter was. "Het lijkt heel sterk op een otter, maar het is van veraf gefilmd. Echt zeker weet ik het niet, maar ik hoop het wel natuurlijk!"

"Het is tientallen jaren geleden dat hier voor het laatst een otter gezien is."

Dat de otter waarschijnlijk weer terug is, is heel bijzonder. Jaren geleden werden de laatste otters op verschillende plekken uitgezet, in de hoop dat de populatie zou groeien. Snelwegen en barrières maken het alleen moeilijk. Want om in de Biesbosch te komen, moet de otter wegen oversteken. Toch blijft Harm positief. "Het lijkt erop dat ze toch de Biesbosch hebben bereikt. Het zou de eerste levende otter zijn die hier in tientallen jaren is gespot. Ze zijn heel schuw, daarom zie je ze eigenlijk nooit."

"Het zou mooi zijn als er over een aantal jaar ottertjes langs de sloepen zwemmen."

Boswachter Harm gaat het natuurgebied de komende tijd goed in de gaten houden. "Met speciale camera's kunnen we bekijken of er een otter voorbijkomt. Ik hoop dat ik er binnenkort eentje zie." In de omgeving van de Biesbosch zijn wel al met zekerheid otters gespot. "Afgelopen weekend is er nog eentje gezien bij Gorinchem", vertelt Harm enthousiast. "Daarom is het heel logisch dat de otter ook de Biesbosch heeft bereikt. Laat ze maar komen!" Ook Lilian is enthousiast. "Ze zijn hartstikke leuk. Het zou mooi zijn als er over een aantal jaar jonge ottertjes langs de sloepen zwemmen."