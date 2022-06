Vandaal smijt met fietsen, vernielt auto's en laat enorme ravage achter

Een vandaal heeft vorige week donderdagnacht een spoor van vernielingen achtergelaten in Eindhoven. In meerdere straten gooide hij met fietsen en een scooter. Daardoor raakten ook verschillende auto's beschadigd.

Rond half zes in de ochtend kreeg de politie een melding dat iemand vernielingen zou aanrichten aan de Hertogstraat. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze meerdere fietsen verspreid over de stoep en straat liggen. Ook was er een scooter omver geduwd en waren auto's vernield.

Al snel bleek dat de vandaal niet alleen in de Hertogstraat tekeer was gegaan. Ook aan de Vestdijk, Kleine Beekweg, Havenstraat en Tongelresestraat was het een grote ravage.

Aangifte

De verdachte werd niet veel later aangehouden. De politie laat via Facebook weten dat nog niet alle eigenaren van de vernielde fietsen zich hebben gemeld en deelt een aantal foto's. "Heb jij schade ontdekt na deze nacht en nog geen aangifte gedaan? Een verzoekje vanuit ons om dit alsnog te doen. Dit doe je uiteindelijk ook voor jezelf."