Tien huizen ontruimd vanwege gaslek in Oosterhout

In de Kloosterstraat in Oosterhout is woensdag een gaslek ontstaan. Zo'n tien huizen zijn ontruimd. Het lek ontstond bij graafwerkzaamheden tijdens de aanleg van glasvezel. De lekkage was om iets over twaalf succesvol gedicht door Enexis. Het kan wel nog even duren voordat bewoners weer terug naar huis mogen. "De gasconcentraties in woningen worden steeds lager."