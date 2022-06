Caitlin Dijkstra met Oranjeleeuwinnen naar EK, haar vader is 'megatrots'

Voetbalster Caitlin Dijkstra uit Breda gaat haar eerste grote toernooi spelen met de Oranjeleeuwinnen. In juli wil Oranje voor de tweede keer Europees Kampioen worden. Haar vader en oud-prof Meindert Dijkstra is maar wat trots op haar dochter: “Het is niet de gewoonste zaak van de wereld dat je er zomaar bijzit, en dat heeft ze helemaal zelf afgedwongen. Als vader ben je dan wel megatrots."

De Nederlandse vrouwen zijn regerend Europees Kampioen. Bondscoach Parsons heeft in zijn selectie een forse verjonging doorgevoerd, maar een aantal Brabantse speelsters zijn er nog steeds bij. Opvallende afwezigen zijn Kika van Es uit Boxmeer met 76-interlands en Joelle Smits.

Caitlin Dijkstra (Breda)

De Bredase verdedigster Caitlin Dijkstra was dit seizoen een vaste waarde in het kampioenselftal van FC Twente. Ze speelde in totaal vier interlands bij de grote Oranjeleeuwinnen, waarvan drie vriendschappelijke wedstrijd. Dit EK kan ze haar Europees-debuut gaan maken.

Daniëlle van de Donk (Valkenswaard)

Een van de bekendste namen in de selectie van bondscoach Mark Parsons. De middenveldster uit Valkenswaard kwam dit seizoen uit voor Champions League-winnaar Olympique Lyon. Van de Donk raakte in november geblesseerd en was lang uit de roulatie. Toch is ze opgenomen in de jeugdige EK-selectie.

Het wordt de derde generatie waarmee Van de Donk gaat samenspelen in het nationale team. Ze ziet Nederland als een van de favorieten: “We kunnen uitgaan van eigen kracht en trots zijn op de manier waarop we voetballen. We hoeven ons niet meer aan te passen aan de tegenstander, zoals we dat vroeger wel vaak moesten doen.”

Jackie Groenen (Tilburg)

Net als Van de Donk, was ook Jackie Groenen erbij tijdens de eerste EK-winst van het Nederlands vrouwenelftal. Inmiddels is de middenveldster 27 jaar oud en speelt voor Manchester United. In de Engelse competitie behaalde ze een vierde plaats en speelde zestien competitiewedstrijden.

Aniek Nouwen (Deurne)

Vorig seizoen maakte Aniek Houwen de overstap van PSV naar Chelsea. In Engeland behaalde de 23-jarige verdedigster succes door landskampioen te worden. Vanaf 2020 maakte Houwen al deel uit van het Nederlands elftal en speelde tot dusverre 23 interlands.

Sari van Veenendaal en Esmee Brugts (PSV)

De Eindhovense club sloot het seizoen af op de derde plek. Keepster Van Veenendaal is de onbetwiste nummer 1 van de nationale selectie. Aanvalster Brugts is de jongste debutant van de 23-koppige selectie.

Afwezig

De onlangs naar PSV getransfereerde Kika van Es maakt geen deel uit van de EK-selectie. Wel staat de verdedigster uit Boxmeer op de reservelijst. Wellicht wordt ze dus alsnog opgeroepen wanneer er iemand geblesseerd uitvalt. Dat geldt niet voor Joëlle Smits uit Den Bosch. Voor de speelster van Wolfsburg is helemaal geen plek in de selectie.

Het EK is van 6 tot en met 31 juli in Engeland. Nederland speelt in de groepsfase tegen: