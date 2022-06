Ruim 100.000 pakjes illegale sigaretten gevonden in een loods

De politie heeft meer dan 100.000 pakjes illegale sigaretten gevonden in een loods aan de Wattstraat in Deurne. Daar deed ze twee weken geleden een inval. Niemand is aangehouden.

Uit een onderzoek van de politie kwam informatie dat er in de loods mogelijk gestolen spullen lagen. Op woensdag 18 mei deed de politie daarom een inval. Daarbij vonden agenten meerdere pallets met dozen vol illegale sigaretten, in totaal meer dan 100.000 pakjes. Deze zijn in beslag genomen. Onderzoek overgedragen

Vanwege het onderzoek kon de politie de vondst niet eerder bekend maken. Het onderzoek is inmiddels overgedragen aan de Douane.