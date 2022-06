Eric is klaar voor zijn negende Alpe d'HuZes: alweer 21 bochten afzien

Eric Kanters uit Gemert doet voor de negende keer mee aan Alpe d'HuZes. "Je komt hier voor de ziekte en gaat weer terug naar Gemert met een virus", legt hij uit. Tijdens het evenement worden sportieve prestaties neergezet, maar vooral geld ingezameld voor onderzoek naar kanker.

Donderdag fietsen of wandelen zo'n vijfduizend deelnemers, waaronder ruim twaalfhonderd Brabanders, de mythische Alpe d'Huez op. De deelnemers beklimmen de berg maximaal zes keer, op de fiets of te voet. Eric is een van de teamleden van 'Gimmert Goes Alpe D'HuZes'. "We zijn er helemaal klaar voor", zegt hij vastberaden. "Om halfvijf is de start. We dalen eerst af naar het dorp. Langs de route staan vele brandende lichtjes. Dat is echt indrukwekkend."

"Het Alpe d'HuZes-virus is moeilijk te omschrijven."

Die lichtjes branden als eerbetoon aan de mensen die aan de ziekte kanker zijn overleden of die er nu aan lijden. "Het Alpe d'HuZes-virus is moeilijk te omschrijven. Het is een gevoel. Dat moet je meemaken." Eric is samen met Bernhard Rooijackers een van de negen fietsers in het Gemertse team. Het beklimmen van de berg symboliseert de lijdensweg die kankerpatiënten soms moeten afleggen. De weg naar de top is 21 bochten lang afzien. Opgeven is geen optie.

21 bochten afzien op de Alpe 'd'Huez.

Bernhard stapt voor de vijfde keer op de fiets. In gedachten fietst hij voor de zieke dochter van een collega. "Ze is er slecht aan toe. Uitgerekend vandaag wordt ze geopereerd. Daar ga ik me extra voor inzetten", legt Bernhard uit terwijl zijn stem ietwat overslaat. Het team uit Gemert draagt een zonnebloem op pet of fietshelm. Eric: "Een paar jaar geleden is de vrouw van een teamgenoot overleden. De zonnebloem was haar favoriete bloem. Een eerbetoon aan haar." Een lach en een traan. Zo is de sfeer op de top van de berg het best te omschrijven. Iets verderop staat de carnavalsband De Donderjagers uit Boekel. "We zijn hier om iedereen een hart onder de riem te steken en wat gezelligheid te brengen", vertelt een van de bandleden. Daarna wordt het lied 'Het leven is goed in het Brabantse land' ingezet.