Toon Gerbrands na 8 jaar als PSV-directeur: 'Sportief gefaald maar trots'

Toon Gerbrands is officieel niet meer in dienst bij PSV. De algemeen directeur blikt een dag na zijn vertrek nog één keer terug op zijn periode bij de Eindhovenaren. Een periode waarin hij sportief niet alle doelstellingen wist te halen maar financieel de club gezond maakte. Acht bewogen jaren die ook emotioneel waren voor hem en zijn familie.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Acht jaar, drie landstitels, één beker en maar één keer rode cijfers. Een greep van feiten uit de periode van Toon Gerbrands bij PSV. Als de algemeen directeur het moet samenvatten in één woord komt hij met ‘trots.’ Maar in het lijstje ontbreekt één ding. “Sportief gezien heb ik gefaald. Ik kreeg vanuit de Raad Van Commissarissen de doelstelling gekregen om eens in de twee jaar kampioen te worden. Dat hebben we niet gehaald. Dan zijn er geen excuses en moet je concluderen dat je gefaald hebt. Dat doet pijn”, vertelt Gerbrands die woensdag is benoemd tot ereburger van de stad Eindhoven.

"Mijn kinderen hadden soms de verkeerde achternaam en moesten zich namens mij verdedigen"

De oud-directeur bekijkt het erg zwart-wit maar geeft aan dat het zo werkt in topsport. Vanwaar dan toch die trots? “Er zijn in die acht jaar ook veel dingen goed gegaan. Financieel zijn we gezond. Op commercieel vlak hebben we stappen gezet. En kijk eens waar we nu zitten”, zegt Gerbrands terwijl hij kijkt naar De Academy. “Dit stond er een aantal jaar geleden nog niet. Dan zijn er dus genoeg dingen waar ik trots op kan zijn.” Nadat het sportief in de beginjaren onder Gerbrands zeer goed ging was er ook een periode waarin er veel kritiek was op de algemeen directeur. “Dat hoort erbij”, zegt hij nuchter maar toch werd er op een gegeven moment een grens bereikt.

Spandoeken met de tekst: 'Toon ballen geen boeken' en John we zijn klaar. Pak je spullen maar.'

“Ik accepteer spandoeken en spreekkoren. Als je daar niet tegen kan moet je niet in deze wereld gaan werken. Maar het duurde toen (seizoen 2019-2020) te lang. Toen heb ik wel in moeten grijpen. Ik weet dan wel rustig te blijven en bescherm mijn collega’s, want er werd toen ook veel afgegeven op John de Jong.” De kritiek heeft ook invloed gehad op zijn gezin. “Mijn kinderen hadden soms de verkeerde achternaam en moesten zich namens mij verdedigen. Maar de prijs van succes kent twee kanten. Ze zijn namelijk ook op plekken gekomen waar bijna niemand komt.”

"Van binnen ben ik heel emotioneel"