Man schiet zichzelf per ongeluk in de buik als hij zijn wapen schoonmaakt

Een man is woensdagmiddag gewond geraakt toen hij thuis aan de Cornelis Oomestraat in Raamsdonk zijn wapen aan het schoonmaken was. De man liet het wapen per ongeluk afgaan en werd daarbij geraakt in zijn buik.

Het slachtoffer heeft vermoedelijk zelf de politie gebeld. Gealarmeerde agenten trapten de voordeur van zijn woning in. Dat deden ze zonder kogelwerende vesten, zegt een omstander. Dat kan erop wijzen dat ze vooraf wisten wat er gebeurd was. Waarschijnlijk is de man lid van een schietvereniging. Het slachtoffer lag op de eerste verdieping. Hij kreeg eerste hulp van ambulancepersoneel en is daarna naar het ziekenhuis in Breda gebracht. De politie meldt dat de man een vergunning voor zijn wapen heeft en is een onderzoek begonnen.